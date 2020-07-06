Милевский, Хачериди и другие: 11 игроков брестского "Динамо" заразились коронавирусом

Брестское "Динамо" лишилось половины состава из-за вспышки коронавируса в клубе.

Как сообщает Tribuna.com, в стане действующего чемпиона Беларуси зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19, 11 из них - это футболисты.

По информации источника, инфекцию подхватили Евгений Хачериди, Максим Витус, Кирилл Печенин, Сергей Кривец, Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук, Денис Лаптев, Сергей Игнатович, Роман Юзепчук и Александр Нойок.

По итогам 15 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства.

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