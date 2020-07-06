Милевский, Хачериди и другие: 11 игроков брестского "Динамо" заразились коронавирусом
Брестское "Динамо" лишилось половины состава из-за вспышки коронавируса в клубе.
Как сообщает Tribuna.com, в стане действующего чемпиона Беларуси зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19, 11 из них - это футболисты.
По информации источника, инфекцию подхватили Евгений Хачериди, Максим Витус, Кирилл Печенин, Сергей Кривец, Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук, Денис Лаптев, Сергей Игнатович, Роман Юзепчук и Александр Нойок.
По итогам 15 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18