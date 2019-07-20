Милевский хочет стать советником президента Украины

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Милевский хочет стать советником президента Украины

Скандально известный украинский нападающий Артём Милевский хочет получить должность в Офисе президента своей страны.

В инстаграме 34-летний спортсмен предложил Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве советника по развитию футбола. 

"Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в "Квартале 95", и я не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артём Владимирович Милевский", - написал форвард.

Милевский с января 2019 года выступает за брестское "Динамо". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2020-го.

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