Милевский хочет вернуться в киевское "Динамо"
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский заявил о желании вернуться в столичный клуб.
"Мне бы очень хотелось вернуться в "Динамо". Настанет время, и я приду к президенту с таким вопросом. К этому нужно быть готовым. Мне нравится, что мы с Суркисом последнее время переписываемся, можем пообщаться без мата, как раньше. Вместе сядем и решим, чем я могу помочь клубу. А вот тренерскую лицензию пока получать не собираюсь", - сказал Милевский.
Украинский форвард выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушёл в турецкий "Газиантепспор".
В сентябре Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-летнем возрасте.
Не пропустите: Киевское "Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с заменой для Деста
-
Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Федуна
-
Директор "Манчестер Юнайтед" сделал громкое заявление о составе команды
-
В "Химках" прокомментировали ход переговоров с Жирковым
-
Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian
-
Защитник "Зенита" Маммана близок к возвращению в Аргентину
-
Моуринью может возглавить сборную Нигерии
-
"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Реала"
-
"Арсенал" и "Милан" поспорят за чемпиона Европы-2016
-
Месси: "Я боялся смотреть в глаза Анри"
-
Милевский хочет вернуться в киевское "Динамо"
-
"Милан" нацелился на защитника "Болоньи"
-
В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле
-
"Шахтёру" отказали в трансфере Бога
-
Бразильский клуб интересуется Суаресом
-
Йоахима Лёва зовут в Турцию
-
Хаджи прокомментировал конфликт Федуна и Газизова
-
Два клуба поспорят за хавбека "Ювентуса" Артура
-
Роналду выложил рождественское фото с семьей
-
Главные новости дня: 24 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13