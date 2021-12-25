Милевский хочет вернуться в киевское "Динамо"

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский заявил о желании вернуться в столичный клуб.

"Мне бы очень хотелось вернуться в "Динамо". Настанет время, и я приду к президенту с таким вопросом. К этому нужно быть готовым. Мне нравится, что мы с Суркисом последнее время переписываемся, можем пообщаться без мата, как раньше. Вместе сядем и решим, чем я могу помочь клубу. А вот тренерскую лицензию пока получать не собираюсь", - сказал Милевский.

Украинский форвард выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушёл в турецкий "Газиантепспор".

В сентябре Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-летнем возрасте.

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