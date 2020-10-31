Милевский хочет вернуться в Украину

Известный украинский форвард Артём Милевский обозначил своим приоритетом возвращение на родину.

"У Артёма 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским "Динамо". Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провёл в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.

Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с "Динамо". Артём не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артёма в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами.

Думаю, после 2 декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артёма Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но, повторюсь, в приоритете у Артёма Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет", - сказал агент скандального нападающего Александр Панков в интервью Metaratings.

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