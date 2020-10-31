Милевский хочет вернуться в Украину
Известный украинский форвард Артём Милевский обозначил своим приоритетом возвращение на родину.
"У Артёма 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским "Динамо". Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провёл в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.
Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с "Динамо". Артём не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артёма в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами.
Думаю, после 2 декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артёма Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но, повторюсь, в приоритете у Артёма Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет", - сказал агент скандального нападающего Александр Панков в интервью Metaratings.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18