Милевский и Алиев возобновят карьеры в новом клубе

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев вошли в заявку команды "Кент" на мини-футбольный турнир Киева R-CUP GRASS VIII SEASON ‘21-‘22.

Напомним, что Милевский и Алиев уже завершили профессиональные футбольные карьеры.

Стоит отметить, что в заявку также вошел нападающий "Минай" Евгений Селезнев, который продолжает выступления.

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