Милевский и Алиев возобновят карьеры в новом клубе
Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен
Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев вошли в заявку команды "Кент" на мини-футбольный турнир Киева R-CUP GRASS VIII SEASON ‘21-‘22.
Напомним, что Милевский и Алиев уже завершили профессиональные футбольные карьеры.
Стоит отметить, что в заявку также вошел нападающий "Минай" Евгений Селезнев, который продолжает выступления.
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|Команда
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13