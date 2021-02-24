Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)
Бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев отдохнули в киевском ночном клубе.
Футболисты потанцевали, обнявшись под российскую песню.
36-летний Алиев уже завершил карьеру и сейчас является играющим тренером любительского клуба "Хмельницкий". 36-летний Милевский еще продолжает выступления. В декабре 2020 года форвард подписал контракт на 1,5 года с клубом украинской Премьер-лиги "Минаем".
Не пропустите: Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Льориса
-
Роналдиньо трогательно высказался о смерти мамы от коронавируса
-
Быстров рассказал об угрозах со стороны фанатов после возвращения в "Зенит"
-
Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)
-
От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру
-
Киммих установил рекорд Лиги чемпионов
-
Гус Тиль сделал дубль за вторую команду "Фрайбурга"
-
"Реал" нацелился на испанского голкипера
-
Два испанских клуба поборются за Лунина
-
"Вест Хэм" определился с ценой на Райса, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
Кристиян Бистрович намерен вернуться в ЦСКА
-
Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах
-
Куман рассказал, почему он не доверяет игрокам из молодежной команды "Барселоны"
-
УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса
-
Главный тренер "Баварии" Флик продолжил феноменальную серию в Лиге Чемпионов
-
"Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси"
-
Вратарь "Лидса" Мелье установил уникальный рекорд АПЛ
-
Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Хавбек "Баварии" Мусиала установил рекорд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13