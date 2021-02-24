Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)

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Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)

Бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев отдохнули в киевском ночном клубе.

Футболисты потанцевали, обнявшись под российскую песню.

36-летний Алиев уже завершил карьеру и сейчас является играющим тренером любительского клуба "Хмельницкий". 36-летний Милевский еще продолжает выступления. В декабре 2020 года форвард подписал контракт на 1,5 года с клубом украинской Премьер-лиги "Минаем".

Не пропустите: Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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