Милевский: "Краснодар" хочет подписать Коноплянку"

Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский поделился информацией о будущем хавбека "Шальке" Евгения Коноплянки.

"Мне известно, что "Краснодар" хочет подписать Коноплянку. Но думаю, он откажется. Он видел ситуацию с Ракицким. Он дорожит выступлениями за сборную Украины. Ракицкий отмороженный, ему эта сборная... Даже гимн не поет", - заявил Милевский.

Коноплянка перебрался в "Шальке" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 21 игру, забил один гол и отдал два ассиста.

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