Милевский: "Люблю выпить, но я не алкоголик"

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что ему не нравится, когда его называют алкоголиком.

"Никогда не понимал, почему меня считают алкоголиком. Это немного раздражает. Я люблю выпить, не отрицаю, но я не алкоголик!

Алкоголики - это люди, собирающие бутылки по Крещатику. Недавно в переходе видел, там люди спят, бомжуют. Вот это алкоголики.

А теперь взгляните на меня. Я веду себя адекватно, адекватно выиграл чемпионат Беларуси. Какой я алкоголик? Разумеется, я могу отказаться от алкоголя", - заявил Милевский.

Милевский выступает за "Динамо" с 2017 года. В прошлом году он провел 29 игр и забил 4 гола.

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