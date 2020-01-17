Милевский: "Люблю выпить, но я не алкоголик"
Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что ему не нравится, когда его называют алкоголиком.
"Никогда не понимал, почему меня считают алкоголиком. Это немного раздражает. Я люблю выпить, не отрицаю, но я не алкоголик!
Алкоголики - это люди, собирающие бутылки по Крещатику. Недавно в переходе видел, там люди спят, бомжуют. Вот это алкоголики.
А теперь взгляните на меня. Я веду себя адекватно, адекватно выиграл чемпионат Беларуси. Какой я алкоголик? Разумеется, я могу отказаться от алкоголя", - заявил Милевский.
Милевский выступает за "Динамо" с 2017 года. В прошлом году он провел 29 игр и забил 4 гола.
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
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|Команда
|М
|О
|1
|Гранит
|30
|64
|2
|Славия
|30
|60
|3
|Витебск
|30
|50
|4
|Сморгонь
|30
|46
|5
|Ведрич-97
|30
|46
|6
|Городея Минск рег.
|30
|45
|7
|Ислоч
|30
|45
|8
|Химик Светлогорск
|30
|43
|9
|Звезда БГУ Минск
|30
|40
|10
|Вигвам
|30
|40
|11
|Гомельжелдортранс
|30
|36
|12
|Береза
|30
|33
|13
|Minsk II
|30
|33
|14
|Лида
|30
|31
|15
|Коммунальник
|30
|30
|16
|Волна
|30
|20