Милевский может сменить команду

Теги артём милевскийлудогорецдинамо брест

Милевский может сменить командуФорвард брестского "Динамо" Артем Милевский может сменить команду, информирует Top Sports.

Новым местом продолжения карьеры для 32-летнего нападающего может стать болгарский "Лудогорец". Клубы уже вступили в переговоры по возможному трансферу украинца, стоимость которого оценивается в 800 тысяч евро.

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