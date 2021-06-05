Милевский может стать участником реалити-шоу

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский может поучаствовать в популярном телевизионном проекте "Холостяк".

"Ой, с этим "Холостяком". Блин. Пока 50/50. Разговоры ходят, слухи идут, но пока 50/50", - сказал 36-летний футболист в эфире своего ютуб-канала.

В вышеуказанном реалити-шоу главный герой ищет себе возлюбленную, выбирая среди нескольких девушек.

В минувшем сезоне Милевский выступал за "Минай". Сейчас он является свободным агентом.

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