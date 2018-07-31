Милевский может вернуться в РФПЛ

1 Теги артём милевский

Милевский может вернуться в РФПЛИзвестный форвард Артем Милевский, ныне являющийся свободным агентом, может вернуться в РФПЛ.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал агент 33-летнего нападающего Александр Панков. В частности, он сообщил: "Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один - из Российской Премьер-Лиги, другой - из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский - в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим".

Не пропустите:  Англия может принять ЧМ-2022 вместо Катара. | soccernews.ru

Комментарии
Коля

Кому нужен этот алкаш?

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов