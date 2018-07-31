Милевский может вернуться в РФПЛ

Известный форвард Артем Милевский, ныне являющийся свободным агентом, может вернуться в РФПЛ.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал агент 33-летнего нападающего Александр Панков. В частности, он сообщил: "Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовались еще два клуба: один - из Российской Премьер-Лиги, другой - из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский - в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим".

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