Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский назвал лучшего игрока всех времен.

"Было много эмоций, связанных с приездом Диего Марадоны... Было очень приятно его увидеть. Для меня он - лучший игрок всех времен и народов", - приводит слова 33-летнего нападающего официальный сайт его клуба.

Напомним, ранее Марадона занял пост председателя правления брестского "Динамо". Позавчера он уже прибыл в Беларусь. | soccernews.ru