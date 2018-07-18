Милевский назвал лучшего игрока всех времен

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Милевский назвал лучшего игрока всех временФорвард брестского "Динамо" Артем Милевский назвал лучшего игрока всех времен.

"Было много эмоций, связанных с приездом Диего Марадоны... Было очень приятно его увидеть. Для меня он - лучший игрок всех времен и народов", - приводит слова 33-летнего нападающего официальный сайт его клуба.

Напомним, ранее Марадона занял пост председателя правления брестского "Динамо". Позавчера он уже прибыл в Беларусь. | soccernews.ru

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