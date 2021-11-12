Милевский назвал лучшего российского футболиста

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Милевский назвал лучшего российского футболиста

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский нелестно отозвался об игроках сборной России, выделив только защитника Георгия Джикию.

"Если сейчас составлять единую сборную Украины, России и Беларуси, то у меня там будут только украинцы. Ну и ещё несколько белорусов.

Головин? Нет. Как фигура из россиян номер один - это Джикия. Мне нравится лидерство и то, кто как ведёт себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные..." - сказал Милевский.

На клубном уровне 27-летний Джикия выступает за московский "Спартак". Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 31 мая 2024 года.

Не пропустите: Милевский сравнил сборные России и Украины. | http://soccernews.ru
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Джикия - это "....." не на воротах , но в защите.

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