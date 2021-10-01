Милевский объяснил, почему не комментирует политическую ситуацию в Беларуси

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский рассказал, с чем связано отсутствие его публичной реакции на события в Беларуси.

"Я осознанно это не комментирую. Уже много кто говорил мне на эту тему. Многие спрашивали. Я никому не даю комментарии. Это моя позиция. У меня живут родители в Беларуси, этим всё сказано. Здесь без комментариев", - сказал Милевский.

Напомним, что неделю назад скандальный футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты после объявления итогов президентских выборов, в которых снова победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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