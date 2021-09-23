Милевский объявил о завершении карьеры
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский официально повесил бутсы на гвоздь.
"Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф.
В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское "Динамо" из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и всё поймёте", - говорится в описании к видеоролику, опубликованному на ютуб-канале Милевского.
В прошлом сезоне 36-летний Милевский играл за "Минай". Он также известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо".
В период с 2006 по 2012 год нападающий провёл 50 матчей за сборную Украины и забил 8 голов.
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