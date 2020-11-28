Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"

Теги динамо брестартём милевский

Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"

Нападающий Артём Милевский сообщил, что сегодняшний матч против "Немана" стал для него последним в брестском "Динамо".

"Рад, что заканчиваю карьеру в брестском "Динамо", забив сегодня. Карьера футболиста не закончена, всё ещё впереди", - сказал 35-летний футболист.
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