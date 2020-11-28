Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"
Нападающий Артём Милевский сообщил, что сегодняшний матч против "Немана" стал для него последним в брестском "Динамо".
"Рад, что заканчиваю карьеру в брестском "Динамо", забив сегодня. Карьера футболиста не закончена, всё ещё впереди", - сказал 35-летний футболист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18