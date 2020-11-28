Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"

Нападающий Артём Милевский сообщил, что сегодняшний матч против "Немана" стал для него последним в брестском "Динамо".

"Рад, что заканчиваю карьеру в брестском "Динамо", забив сегодня. Карьера футболиста не закончена, всё ещё впереди", - сказал 35-летний футболист.