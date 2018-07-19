Милевский останется без клуба

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, а также еще два его одноклубника покинут свою команду.

Об этом, как информирует Прессбол, сообщила пресс-секретарь "сине-белых" Ольга Хижинкова. В частности, она рассказала: "Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым "Динамо-Брест"расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы".

Напомним, Милевский назвал лучшего игрока всех времен. | soccernews.ru