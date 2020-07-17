Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"

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Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"

Известный украинский футболист Артём Милевский опубликовал в инстаграме видео, на котором он отмечает победу мадридского "Реала" в Примере.

Форвард брестского "Динамо", одетый в футболку "сливочных", танцует под песню о королевском клубе и говорит: "Барса", подвинься".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blancos 34.,p.s cherez paru dnei novii vidos na kanale Milia!!iz samoizoliacii

Публикация от timi1010 (@timi1010)

"Реал" стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории и впервые с 2017 года.

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