Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"
Известный украинский футболист Артём Милевский опубликовал в инстаграме видео, на котором он отмечает победу мадридского "Реала" в Примере.
Форвард брестского "Динамо", одетый в футболку "сливочных", танцует под песню о королевском клубе и говорит: "Барса", подвинься".
"Реал" стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории и впервые с 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18