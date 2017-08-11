Милевский: "Получаю удовольствие от того, что нужен команде"

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Милевский: "Получаю удовольствие от того, что нужен команде"Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал о своих физических кондициях.

По словам футболиста, он набрал неплохую форму и получает удовольствие от игры.

"Получаю удовольствие от того, что нужен команде. От того, что играю. Даже от каждой тренировки. Вышел на определённый хороший уровень. Многое на поле получается. Конечно, я от этого кайфую и нахожусь в отличном настроении. Последний раз такое было, наверное, когда выступал в Румынии. 

Что касается так называемых экспертов, таких людей хватает на протяжении всей карьеры. Они за счёт моей фамилии пытаются показать, что они достойные и уважаемые люди, которые якобы в чём-то разбираются. Это очень некрасиво - писать и говорить подобные гадости. Поэтому даже не хочу это комментировать - просто концентрируюсь на игре", - сказал он.

Читайте: Брестское "Динамо" сняло ролик про Милевского | http://soccernews.ru

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