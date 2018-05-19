Милевский помог брестскому "Динамо" победить БАТЭ и выиграть Кубок Беларуси

В финальном матче Кубка Беларуси брестское "Динамо" переиграло БАТЭ со счётом 3:2 и стало обладателем трофея.

БАТЭ - "Динамо Брест" - 2:3

Голы: Иванич, 13 - 1:0, Милевский, 33 - 1:1, Иванич, 49 - 2:1, Фамейе, 75 - 2:2, Нехайчик, 88 - 2:3.

Отметим, что брестское "Динамо" выиграло Кубок Беларуси второй раз подряд и третий раз в истории.

Не пропустите: Марадона стал председателем правления клуба из Беларуси. | http://soccernews.ru