Милевский попал в ДТП

Нападающий "Тосно" Артем Милевский попал в автомобильную аварию, находясь в Минске.

Судя по фотографии в социальной сети, 32-летний украинец находился во время аварии в такси.

"Приехали… Жив и здоров", – написал Милевский.

Priehaliiii Публикация от timi1010 (@timi1010) Июн 25 2017 в 9:33 PDT

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