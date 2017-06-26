Милевский попал в ДТП

Теги артём милевскийтосно

Милевский попал в ДТПНападающий "Тосно" Артем Милевский попал в автомобильную аварию, находясь в Минске.

Судя по фотографии в социальной сети, 32-летний украинец находился во время аварии в такси.

"Приехали… Жив и здоров", – написал Милевский.

 

Priehaliiii

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Читайте: Милевский хочет вернуться в киевское "Динамо" | http://soccernews.ru

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