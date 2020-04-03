Милевский потерял интерес к "Реалу" после ухода Роналду

Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский признался, что он является фанатом португальского бомбардира Криштиану Роналду.

"Он мне всегда нравился. Когда он перешёл из "Реала" в "Ювентус", я за это время не посмотрел ни одного матча "сливочных" полностью. Мне вообще неинтересно стало следить за мадридским клубом после того, как Роналду ушёл", - сказал Милевский.

35-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего ушёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Звёздный форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Кроме того, он выиграл 29 трофеев на клубном уровне и 2 в составе сборной Португалии.

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