Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо"

Теги динамо брестартём милевский

Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура чемпионата Беларуси с "Белшиной" (3:0) и опубликовал свою фотографию в образе военного.

"Разгром! Если честно, то очень соскучился по крупным победам, так что настроение просто топ. Хочется отдать комплимент Бобруйску! Бежали, неслись, хотели – красавцы парни. Но мы попросту сильнее, как я и говорил", - написал Милевский в своем Telegram-канале.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на девятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 10 очков.

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" семь матчей и забил два гола.

Не пропустите: Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз

Телеведущий Соловьев, угрожавший Уткину, рассказал, когда он дрался в последний раз

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов