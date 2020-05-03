Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо"
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура чемпионата Беларуси с "Белшиной" (3:0) и опубликовал свою фотографию в образе военного.
"Разгром! Если честно, то очень соскучился по крупным победам, так что настроение просто топ. Хочется отдать комплимент Бобруйску! Бежали, неслись, хотели – красавцы парни. Но мы попросту сильнее, как я и говорил", - написал Милевский в своем Telegram-канале.
Благодаря победе "Динамо" поднялось на девятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 10 очков.
В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" семь матчей и забил два гола.
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|Команда
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|2
|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
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|4
|Десна Чернигов
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|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
|21
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
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|Олимпик Донецк
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|Карпаты Львов
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|13