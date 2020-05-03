Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура чемпионата Беларуси с "Белшиной" (3:0) и опубликовал свою фотографию в образе военного.

"Разгром! Если честно, то очень соскучился по крупным победам, так что настроение просто топ. Хочется отдать комплимент Бобруйску! Бежали, неслись, хотели – красавцы парни. Но мы попросту сильнее, как я и говорил", - написал Милевский в своем Telegram-канале.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на девятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 10 очков.

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" семь матчей и забил два гола.

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