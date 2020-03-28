Милевский принёс брестскому "Динамо" гостевую победу над "Слуцком"

В рамках второго тура белорусской Премьер-лиги брестское "Динамо" на выезде с минимальным счётом одолело "Слуцк".

Победный гол в свой актив записал украинский нападающий Артём Милевский.

"Слуцк" - "Динамо Брест" - 0:1

Гол: Милевский, 19 - 0:1.

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