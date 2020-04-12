Милевский принес брестскому "Динамо" победу над "Ислочью"
В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" одолело "Ислочь".
"Динамо" Брест - "Ислочь" 3:1
Голы: Комаровский, 39 - 0:1, Кики, 45 - 1:1, Милевский, 77 - 2:1, Савицкий, 90 - 3:1
"Динамо" Брест: Игнатович, Хачериди, Печенин, Кики, Милевский, Гордейчук, Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков (Лаптев, 43), Юзепчук.
"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Янушкевич, Карпович, Стивен, Патоцкий, Макась, Комаровский, Януш, Янсане.
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|О
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|26
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|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18