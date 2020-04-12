Милевский принес брестскому "Динамо" победу над "Ислочью"

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Милевский принес брестскому "Динамо" победу над "Ислочью"

В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" одолело "Ислочь".

"Динамо" Брест - "Ислочь" 3:1

Голы: Комаровский, 39 - 0:1, Кики, 45 - 1:1, Милевский, 77 - 2:1, Савицкий, 90 - 3:1

"Динамо" Брест: Игнатович, Хачериди, Печенин, Кики, Милевский, Гордейчук, Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков (Лаптев, 43), Юзепчук.

"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Янушкевич, Карпович, Стивен, Патоцкий, Макась, Комаровский, Януш, Янсане.

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