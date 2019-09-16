Милевский призвал Шевченко вернуть его в сборную Украины

Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский считает, что наставнику сборной Украины Андрею Шевченко стоит задуматься над его вызовом в национальную команду.

"Николаевич, пора", - написал скандальный нападающий в инстаграме, прикрепив совместное фото с тренером "жёлто-синих".

Напомним, что Милевский не играл за сборную Украины с 2012 года.

В текущем сезоне 34-летний футболист провёл за брестское "Динамо" 19 матчей в чемпионате Беларуси, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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