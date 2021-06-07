Милевский прокомментировал своё будущее

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский высказался касательно дальнейших перспектив своей футбольной карьеры.

"Я в творческом отпуске. Честно, всё может быть. Мой агент работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше - посмотрим", - сказал 36-летний украинец.

В минувшем сезоне Милевский выступал за "Минай". Сейчас он является свободным агентом.

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