Милевский прокомментировал своё будущее
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский высказался касательно дальнейших перспектив своей футбольной карьеры.
"Я в творческом отпуске. Честно, всё может быть. Мой агент работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше - посмотрим", - сказал 36-летний украинец.
В минувшем сезоне Милевский выступал за "Минай". Сейчас он является свободным агентом.
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