Милевский прокомментировал свой переход в "Минай"

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Милевский прокомментировал свой переход в "Минай"

Известный украинский нападающий Артём Милевский поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с "Минаем".

"На самом деле очень рад возвращению в Украину. Как действующему футболисту перейти в УПЛ через столько времени и сыграть в футбол в такой амбициозной команде на таком уровне - это очень хорошо. В "Минае" интересный тренер, очень хорошее руководство. Видно, что этот клуб как одна семья. Поэтому думаю, что у нас всё получится.

Чем я могу помочь "Минаю"? Во-первых, есть немалый опыт. Плюс хорошо знаю тренера [Василия Кобина]. Я играл за "Динамо", он за "Шахтёр", но мы всегда относились друг к другу с уважением. Во-вторых, попробую сделать всё, чтобы в команде был хороший коллектив. В УПЛ это важно. Если он будет, то команда будет биться друг за друга", - сказал 35-летний футболист.

Милевский перешёл в "Минай" на правах свободного агента и заключил контракт на 1,5 года.

Не пропустите: Стала известна зарплата Милевского в "Минае". | http://soccernews.ru
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