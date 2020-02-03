Милевский рассказал, что он хочет открыть ночной клуб



Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский заявил, что он хотел бы открыть ночной клуб.

"Я хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать "Зеленая миля", - приводят слова Милевского украинские СМИ.

Сейчас футболист является владельцем бара "Миля" в Киеве.

В минувшем сезоне 35-летний форвард в составе "Динамо" стал чемпионом Беларуси и выиграл Суперкубок страны.

Не пропустите: Милевский рассказал, как Алиев бегал с автоматом по ночному клубу. | http://soccernews.ru