Милевский рассказал, что он хочет открыть ночной клуб
Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский заявил, что он хотел бы открыть ночной клуб.
"Я хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать "Зеленая миля", - приводят слова Милевского украинские СМИ.
Сейчас футболист является владельцем бара "Миля" в Киеве.
В минувшем сезоне 35-летний форвард в составе "Динамо" стал чемпионом Беларуси и выиграл Суперкубок страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11