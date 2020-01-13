Милевский рассказал, как Алиев бегал с автоматом по ночному клубу
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как экс-форвард клуба Александр Алиев приезжал с охранниками на клубную базу и с автоматом в ночной клуб.
"Алиев однажды приехал на базу. Охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идет, двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию. Это треш был.
Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой "шу-шу". Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не "сняли". Все в команде смеялись над этой ситуацией.
А с "калашом" как он бегал по "Арене" (ночной клуб в Киеве. — Прим. Soccernews)? Пацаны на колени падали: "Не стреляй. Саныч, не стреляй!" - рассказал Милевский в видео, опубликованном на его YouTube-канале "Миля".
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