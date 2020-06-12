Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах

Известный украинский футболист Артём Милевский признался, что однажды у него произошёл серьёзный конфликт с экс-партнёром по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"... И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания.

И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём - тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: "Кенты, вы что творите?". Мы такие - так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", - рассказал Милевский.

Напомним, что оба футболиста выступали за "Динамо" с 2002 по 2013 год с небольшими перерывами.

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