Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах
Известный украинский футболист Артём Милевский признался, что однажды у него произошёл серьёзный конфликт с экс-партнёром по киевскому "Динамо" Александром Алиевым.
"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в "Динамо", и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"... И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания.
И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём - тыщ-тыщ, друга по бороде. Эти нас разнимают: "Кенты, вы что творите?". Мы такие - так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", - рассказал Милевский.
Напомним, что оба футболиста выступали за "Динамо" с 2002 по 2013 год с небольшими перерывами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13