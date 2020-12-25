Милевский рассказал, когда завершит карьеру

Известный украинский нападающий Артём Милевский порассуждал о своём настоящем и будущем.

Накануне стало известно о переходе форварда в "Минай". Стороны заключили контракт, рассчитанный на 1,5 года.

"Я не задумываюсь о своём возрасте. 35 или 36. Чем взрослее, тем становлюсь спокойнее. Не конфликтен. 15 лет назад я мог сесть в машину и поехать - в ресторан, ещё куда-то. Спал мало. Сейчас у меня совсем другая жизнь, да и засыпаю уже вечером. После тридцати жизнь становится другой. А любовь к работе у меня всегда была и будет. Буду работать, отдаваться этой команде - я в этом уверен. Последняя ли это команда в моей карьере? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет в будущем", - сказал Милевский.

Напомним, что футболист будет зарабатывать в "Минае" 100 тысяч гривен в месяц.

Не пропустите: Милевский прокомментировал свой переход в "Минай". | http://soccernews.ru