Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко
Известный украинский футболист Артём Милевский признался, что он очень плохо относится к своему соотечественнику Денису Бойко.
32-летний вратарь сейчас выступает за киевское "Динамо". Скандальный форвард также ранее защищал цвета столичной команды.
"Был ли у меня нерукопожатный партнёр по команде? Нет. Ну день там пообижались друг на друга, ну два. Вот с Бойко я только не здороваюсь. Я уже рассказывал про карты, он там накрысил. Когда играли, он джокера прятал. Вот я, наверное, после этой истории... Хотя многие с ним общаются и ничего страшного в этом не видят. Вот единственный человек, с которым я прекратил общение", - сказал Милевский.
Не пропустите: Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах. | http://soccernews.ru
главное
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
-
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
-
Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля
-
Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся
Лента новостей
-
Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко
-
Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"
-
Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна
-
Геркус подтвердил, что Моуринью хотел видеть Дзюбу в "Тоттенхэме"
-
Сегодня итальянский футбол выходит из карантина: почему стартуют с Кубка, а не с Серии "А", какие рекорды побьет Роналду, сможет ли "Лацио" стать чемпионом?
-
О Ванде Наре снимут биографический сериал
-
"Челси" включился в борьбу за Курзава
-
Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси
-
"РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге"
-
Тренер "Динамо" Новиков получил лицензию Pro
-
Мостовой: "Не уверен, что после паузы Смолов будет основным нападающим "Сельты"
-
Кавани озвучил "Интеру" свои требования по зарплате
-
"Челси" может оформить трансфер Вернера до конца недели
-
Это'О: "Люди выставляют Моуринью спорной личностью, но это ложь"
-
Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020
-
Ванда Нара пожаловалась на отношение к женщинам в мире футбола
-
Дортмундская "Боруссия" заинтересована в продлении аренды Хакими
-
Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах
-
"Барселона" нацелилась на аргентинского таланта
-
Мендьета: "Если бы не травмы, Черышев мог бы добиться большего"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13