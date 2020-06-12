Милевский рассказал о неприязни к вратарю Денису Бойко

Известный украинский футболист Артём Милевский признался, что он очень плохо относится к своему соотечественнику Денису Бойко.

32-летний вратарь сейчас выступает за киевское "Динамо". Скандальный форвард также ранее защищал цвета столичной команды.

"Был ли у меня нерукопожатный партнёр по команде? Нет. Ну день там пообижались друг на друга, ну два. Вот с Бойко я только не здороваюсь. Я уже рассказывал про карты, он там накрысил. Когда играли, он джокера прятал. Вот я, наверное, после этой истории... Хотя многие с ним общаются и ничего страшного в этом не видят. Вот единственный человек, с которым я прекратил общение", - сказал Милевский.

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