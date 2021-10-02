Милевский рассказал о скандалах с владельцем киевского "Динамо" Суркисом
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский признался, что в своё время у него были очень напряжённые отношения с владельцем столичного клуба Игорем Суркисом.
"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из "Динамо". Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал.
Понимаю, что своими ограничениями он пытался всё делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Всё в прошлом. Суркис - очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть лёгким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба - строгий и требовательный", - рассказал Милевский.
Форвард выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушёл в турецкий "Газиантепспор".
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|Команда
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|Заря Луганск
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|4
|Десна Чернигов
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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