Милевский рассказал о скандалах с владельцем киевского "Динамо" Суркисом

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артём Милевский признался, что в своё время у него были очень напряжённые отношения с владельцем столичного клуба Игорем Суркисом.

"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из "Динамо". Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал.

Понимаю, что своими ограничениями он пытался всё делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Всё в прошлом. Суркис - очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть лёгким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба - строгий и требовательный", - рассказал Милевский.

Форвард выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год, после чего ушёл в турецкий "Газиантепспор".

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