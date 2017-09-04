Милевский: "Шевченко будет за мной наблюдать"

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский имеет шанс сыграть на Чемпионате Мира 2018-го года в России в составе сборной Украины.

"По коллективу немного скучаю, но сейчас он уже немного поменялся. Остались футболисты, с которыми я играл, но их очень мало. Хотел бы я сыграть под руководством Андрея Шевченко? Жизнь покажет. Как он сказал, что мне нужно тренироваться, а они будут за мной смотреть", - приводит слова 32-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Ярмоленко поделился ожиданиями от своего дебюта в "Боруссии". | soccernews.ru