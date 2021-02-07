Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины

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Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины

Нападающий "Миная" Артем Милевский сменил имидж перед возобновлением чемпионата Украины. Футболист сделал новую стрижку в перерыве между зимними сборами.

Фотографию форвард опубликовал в сториз своей страницы в Instagram.

36-летний Милевский перешел в "Минай" в конце 2020 года. Ранее он выступал за "Борисфен-2", киевское "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду" и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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