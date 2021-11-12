Милевский сравнил сборные России и Украины

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Милевский сравнил сборные России и Украины

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский порассуждал о силе российской национальной команды.

"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, - это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы", - сказал Милевский.

Стоит отметить, что украинцы выиграли только один матч из семи последних - у Финляндии (2:1) в октябре.

Что касается россиян, то в их активе пять побед в шести встречах при Валерии Карпине.

Не пропустите: Милевский рассказал, гражданином какой страны он себя считает. | http://soccernews.ru
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