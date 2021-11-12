Милевский сравнил сборные России и Украины
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский порассуждал о силе российской национальной команды.
"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, - это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы", - сказал Милевский.
Стоит отметить, что украинцы выиграли только один матч из семи последних - у Финляндии (2:1) в октябре.
Что касается россиян, то в их активе пять побед в шести встречах при Валерии Карпине.
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