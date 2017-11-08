Милевский: "У Газзаева были очень тяжелые тренировки"

Теги артём милевскийдинамо киеввалерий газзаев

Милевский: "У Газзаева были очень тяжелые тренировки"Форвард белорусского "Динамо-Брест" Артем Милевский высказался о своей работе с Валерием Газзаевым в киевском "Динамо".

"У нас тут недавно была силовая и ударная тренировка, так я ребятам сказал: "Вы не видели, что такое силовые и ударные тренировки у Газзаева". Было очень тяжело! Нам ставили десять барьеров, после чего были серии из сотни прыжков. Барьеры были высокими, ты прыгал как кенгуру. И это только разминка была. А зимой еще были очень серьезные сборы. Честно, очень тяжелые тренировки у Газзаева были", - цитирует 32-летнего нападающего Динамомания.

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