Милевский: "У меня нет пафоса и понтов"

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Милевский: "У меня нет пафоса и понтов"

Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский рассказал о своей жизни после перехода в киевское "Динамо".

"Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское "Динамо", стал получать совсем другие деньги - немного сорвало башню. В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск. Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чём не жалею - просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном. Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов" - сказал Милевский.

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