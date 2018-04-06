Милевский вывихнул локоть
Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский травмировался в матче второго тура чемпионата Беларуси против минского "Луча".
33-летний украинец после столкновения неудачно приземлился на газон, вывихнул локтевой сустав. Форвард после замены был доставлен в больницу на скорой помощи.
Позднее Милевский прокомментировал полученное повреждение в инстаграме.
"Больше всего зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас" - написал Милевский.
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|Неман Гродно
|22
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|Минск
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|Слуцксахар
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|25
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|Динамо Брест
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|11
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|Днепр Могилев
|22
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