Милевский вывихнул локоть

Нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский травмировался в матче второго тура чемпионата Беларуси против минского "Луча".

33-летний украинец после столкновения неудачно приземлился на газон, вывихнул локтевой сустав. Форвард после замены был доставлен в больницу на скорой помощи.

Позднее Милевский прокомментировал полученное повреждение в инстаграме.

"Больше всего зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас" - написал Милевский.

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