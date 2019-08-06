Милевский: "Я уже не вытяну сильной пьянки"
Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский признался, что по-прежнему употребляет алкоголь, но уже не в тех количествах, что ранее.
"Если бы не пил пивко, играл бы в "Реале"? Может быть. Здоровье у меня неплохое. Никто ж не знает. Кто-то вот не пьёт, а по мячу попасть не может. Каждому своё. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения.
К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки. В Киеве бывали недели с выездами в ресторан каждый день. Но тренировок никто не пропускал. Мы потом возили на них всех. Это насколько надо быть слабыми, чтобы тебя возили люди, которые приехали с дискотеки, поспали, борщика с утра поели, снова поспали и пришли работать? Шух-шух, стеночка одна прошла, вторая, забил. Сказал всем: "Тренируйтесь, мы дальше поехали". Все были трупами, просто трупами.
Пацаны, понятно, обижались. Вот парень работает, приехал за час до тренировки, пошёл в тренажёрку, растянулся, а человек с дискотеки его возит. Когда последний раз было плохо с утра? Не помню, честно. Может, после БАТЭ, когда мы у них выиграли. С ребятами хорошо дали. Повод был. Пили пиво. Тяжелые напитки - это уже нет. А так - два-три-четыре пива. Но тогда было не четыре. Забрали весь холодильник после БАТЭ. Хорошо посидели, без переборов", - сказал Милевский.
В текущем сезоне украинский нападающий сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Ранее выступал за киевское "Динамо", "Тосно", а также венгерские, турецкие, румынские и хорватские клубы.
Не пропустите: "Ростов" ответил на предложение нападающего брестского "Динамо" Милевского. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12