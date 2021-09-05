Милевский забил пенальти "паненкой" красотке с татуировками (видео)

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский снялся в ролике, в котором он забил пенальти "паненкой" красотке с татуировками.

"Как вам такие ролики? Как вам новичок? Форма, поляна, ностальжи", - написал Милевский в своем инстаграме.

36-летний Милевский в настоящее время выступает за "Минай". Ранее играл за "Борисфен-2", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду" и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 мячей.

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