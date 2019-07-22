Милевский забил шикарный гол в чемпионате Беларуси
Украинский форвард Артём Милевский продемонстрировал своё мастерство в матче чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и жодинским "Торпедо".
Праздновать взятие ворот скандально известный футболист побежал к блогеру Евгению Савину, который готовит о нём материал.
Борьба за чемпионство продолжается ⭐️ Вчера Владимирович дал сумасшедшую «катку» ♣️ Забил прекрасный гол, и впервые в этом чемпионате стал лучшим игроком матча ⭐️ После забитого гола мы все радовались как дети, и это был настоящий экстаз ⭐️ Спасибо Саве за эмоции, и я уверен самый лучший выпуск «Красавы» А пока наслаждайтесь голом Кабана
В текущем сезоне 34-летний Милевский забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12