Милевский забил шикарный гол в чемпионате Беларуси

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Милевский забил шикарный гол в чемпионате Беларуси

Украинский форвард Артём Милевский продемонстрировал своё мастерство в матче чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и жодинским "Торпедо".

Праздновать взятие ворот скандально известный футболист побежал к блогеру Евгению Савину, который готовит о нём материал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борьба за чемпионство продолжается ⭐️ Вчера Владимирович дал сумасшедшую «катку» ♣️ Забил прекрасный гол, и впервые в этом чемпионате стал лучшим игроком матча ⭐️ После забитого гола мы все радовались как дети, и это был настоящий экстаз ⭐️ Спасибо Саве за эмоции, и я уверен самый лучший выпуск «Красавы» А пока наслаждайтесь голом Кабана

Публикация от ♣️ Mr. Pankov ♣️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

В текущем сезоне 34-летний Милевский забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

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