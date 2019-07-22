Милевский забил шикарный гол в чемпионате Беларуси

Украинский форвард Артём Милевский продемонстрировал своё мастерство в матче чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и жодинским "Торпедо".

Праздновать взятие ворот скандально известный футболист побежал к блогеру Евгению Савину, который готовит о нём материал.

В текущем сезоне 34-летний Милевский забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

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