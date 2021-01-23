Милевский заявил о расставании с девушкой

Известный украинский футболист Артём Милевский признался, что его отношения с девушкой Валерией прекращены.

"Я был в отношениях 2,5 года. Что сейчас? Скорее всего, это не пауза, а стоп. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям. Пока это стоп. Я думаю, перерывы идут на пользу. Но для меня это такая тема... Это только недавно прекратилось, поэтому я не очень люблю её обсуждать и вспоминать. 2,5 года - это самые длительные отношения в моей жизни. Я считаю, что у меня вообще ни с кем не было таких отношений", - рассказал 36-летний форвард.

В декабре Милевский вернулся в УПЛ, подписав контракт на 1,5 года с "Минаем". Он наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо".

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