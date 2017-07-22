Милич покинул "Фиорентину"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Хрвое Милича в "Олимпиакос".

Детали трансфера пока неизвестны. 28-летний хорват отправился в Грецию для прохождения медицинского обследования.

Милич выступал за "Фиорентину" с лета 2016 года, сыграл 19 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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