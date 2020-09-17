Милик близок к переходу в "Рому"

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик, вероятно, продолжит карьеру в "Роме", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что 26-летний поляк подпишет с римским клубом контракт на пять лет. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Отмечается, что если Милик перейдет в "Рому", то другой нападающий "Ромы" Эдин Джеко уйдет в "Ювентус".

В прошлом сезоне Милик провел 35 игр и забил 14 голов.

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