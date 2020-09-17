Милик близок к переходу в "Рому"
Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик, вероятно, продолжит карьеру в "Роме", сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ожидается, что 26-летний поляк подпишет с римским клубом контракт на пять лет. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.
Отмечается, что если Милик перейдет в "Рому", то другой нападающий "Ромы" Эдин Джеко уйдет в "Ювентус".
В прошлом сезоне Милик провел 35 игр и забил 14 голов.
Читайте также: "Рома" согласовала трансфер Аркадиуша Милика. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17