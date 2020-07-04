Милик дал согласие на переход из "Наполи" в "Ювентус"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик всё ближе к уходу в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, клубы уже согласовали сумму компенсации за форварда в размере 50 миллионов евро.

Теперь же "старая синьора" получила от поляка согласие на трансфер. У игрока также были предложения от "Тоттенхэма" и "Атлетико".

Контракт Милика с "Наполи" истекает через год. В текущем сезоне он забил 13 голов в 27 матчах.

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