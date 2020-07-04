Милик дал согласие на переход из "Наполи" в "Ювентус"

Теги ювентуснаполиаркадиуш миликтрансферы

Милик дал согласие на переход из "Наполи" в "Ювентус"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик всё ближе к уходу в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, клубы уже согласовали сумму компенсации за форварда в размере 50 миллионов евро.

Теперь же "старая синьора" получила от поляка согласие на трансфер. У игрока также были предложения от "Тоттенхэма" и "Атлетико".

Контракт Милика с "Наполи" истекает через год. В текущем сезоне он забил 13 голов в 27 матчах.

Не пропустите: "Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу

Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов