Милик дал согласие на переход из "Наполи" в "Ювентус"
Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик всё ближе к уходу в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, клубы уже согласовали сумму компенсации за форварда в размере 50 миллионов евро.
Теперь же "старая синьора" получила от поляка согласие на трансфер. У игрока также были предложения от "Тоттенхэма" и "Атлетико".
Контракт Милика с "Наполи" истекает через год. В текущем сезоне он забил 13 голов в 27 матчах.
Не пропустите: "Ювентус" подписал контракт с 17-летним защитником "Базеля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17