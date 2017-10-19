Милик готов покинуть "Наполи"

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Милик готов покинуть "Наполи"

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик подтвердил готовность покинуть неаполитанский клуб в зимнее трансферное окно.

Польский нападающий рассматривает вариант с арендой, чтобы быстрее восстановиться после травмы крестообразных связок колена.

"Не исключаю вариант с арендой в другую команду. Это помогло бы мне набрать оптимальную форму в кратчайший срок" - сказал Милик.

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