Милик может перейти в "Кьево"

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Милик может перейти в "Кьево"

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик рассказал, что может на правах аренды присоединится к "Кьево".

"Сразу после повреждения я надеялся, что отделаюсь легкой травмой, но через день всё стало ясно. Сейчас худшее позади - я продолжаю восстановление. Сроки возвращения? Не знаю, были разговоры о феврале, но я вернусь только тогда, когда почувствую, что готов.

"Кьево" - это вариант, который рассматривается. Однако решение не будет принято до декабря. В конце концов мы решим, что будет лучше для меня и для "Наполи" - приводит слова Милика Football Italia.

Напомним, что у Милика был разрыв крестообразных связок колена.

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