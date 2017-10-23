Милик может перейти в "Кьево"

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик рассказал, что может на правах аренды присоединится к "Кьево".

"Сразу после повреждения я надеялся, что отделаюсь легкой травмой, но через день всё стало ясно. Сейчас худшее позади - я продолжаю восстановление. Сроки возвращения? Не знаю, были разговоры о феврале, но я вернусь только тогда, когда почувствую, что готов.

"Кьево" - это вариант, который рассматривается. Однако решение не будет принято до декабря. В конце концов мы решим, что будет лучше для меня и для "Наполи" - приводит слова Милика Football Italia.

Напомним, что у Милика был разрыв крестообразных связок колена.

Читайте также: "Наполи" нацелился на Андре Силву. | http://soccernews.ru