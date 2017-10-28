Милик может восстановиться раньше установленного срока

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Милик может восстановиться раньше установленного срока

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик восстанавливается ускоренными темпами после травмы колена, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 23-летний поляк может вернуться в строй раньше установленного срока. Ранее предполагалось, что он покинет лазарет в январе следующего года.

Напомним, что после восстановления Милик может уйти в аренду в другой клуб, чтобы побыстрее набрать форму. В его услугах заинтересованы "Дженоа" и "Кьево". | http://soccernews.ru

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